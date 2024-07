Avviata la Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Il Sindaco Ivo Capone e il Gruppo Consiliare “Summonte Unita” hanno annunciato gli esiti del Consiglio Comunale del 9 luglio 2024, durante il quale sono state prese decisioni fondamentali per il futuro finanziario del comune.

Approvato il Rendiconto della Gestione 2023

Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l’anno 2023, che evidenzia un risultato di amministrazione negativo di 1.719.878,19 euro. Questo disavanzo significativo non è attribuibile all’attuale amministrazione, ma è il risultato di una dettagliata attività di riaccertamento dei residui attivi (crediti) delle annualità precedenti al 2023, per i quali non vi erano le condizioni giuridiche per il mantenimento.

Inoltre, sono stati acclarati debiti fuori bilancio, da riconoscere, per un totale di 360.000 euro, derivanti principalmente dall’acquisizione di beni e servizi effettuati senza impegni di spesa nei bilanci precedenti al 2023. In totale, la somma supera i 2 milioni di euro.

Di fronte a questa difficile situazione finanziaria, il Consiglio Comunale ha deciso, con grande senso di responsabilità, di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Questa decisione è stata presa per porre rimedio alla pesante eredità finanziaria e per garantire una gestione attenta e lungimirante delle risorse comunali.

“Siamo consapevoli della gravità della situazione finanziaria ereditata dalle amministrazioni precedenti, ma siamo determinati a riportare il comune di Summonte su un percorso di stabilità e crescita. La decisione di avviare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è un passo necessario e responsabile per il futuro del nostro comune. Continueremo a operare con massima correttezza e trasparenza, mantenendo l’impegno verso una gestione amministrativa fondata su principi di responsabilità e affidabilità,” ha dichiarato il Sindaco Ivo Capone.

“Nonostante le difficoltà, siamo fiduciosi che, con il supporto dei cittadini e un’azione amministrativa decisa e coerente, riusciremo a superare questa fase critica e a costruire un futuro migliore per Summonte,” ha aggiunto.

Il Sindaco e il Gruppo Consiliare “Summonte Unita” ribadiscono il loro impegno a lavorare per il bene della comunità, garantendo una gestione finanziaria prudente e orientata al lungo termine.