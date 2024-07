Il pittore Fernando Mangone ha catturato uno dei momenti più iconici della sua carriera calcistica

È con grande commozione che Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, ha ricevuto oggi un magnifico ritratto di Nello Governato, campione del mondo di calcio, donato generosamente dal celebre artista Fernando Mangone. Quest’opera d’arte rappresenta un tributo affettuoso a Nello Governato, immortalato in uno dei momenti più iconici della sua carriera calcistica. Il dipinto cattura con maestria l’intensità e l’essenza di Governato sul campo, unendo la memoria di un grande atleta alla sensibilità artistica di Mangone. Il ritratto è stato creato a partire da un’originale fotografia del 1962, scattata durante una partita allo Stadio Olimpico di Roma, in cui Governato si distinse per la sua straordinaria abilità e passione per il gioco. Questa immagine, custodita gelosamente da Dario Vassallo per anni, oggi trova nuova vita grazie all’abilità e alla generosità di Fernando Mangone.

“È con profonda gratitudine e emozione che accogliamo questo straordinario ritratto di Nello Governato. L’immagine del 1962 allo stadio Olimpico di Roma rappresenta un contrasto a centrocampo tra mio suocero e il grande Omar Sivori. Questa foto l’ho custodita per anni, desiderando di metterla nel mio studio. Grazie alla generosità di Nicola Arpaia e alla maestria di Fernando Mangone, da un semplice scatto è nata un’opera d’arte”

“Nello Governato era un eccellente calciatore, ma anche una figura rispettata nel giornalismo sportivo italiano. Con questo dipinto ho cercato di catturare non solo la sua abilità sul campo, ma anche la sua integrità e la sua passione per il calcio. Spero che questo ritratto possa onorare la sua memoria e ispirare coloro che ammirano la sua storia”.

Nello Governato rimarrà per sempre una figura indimenticabile nel panorama dello sport italiano, e il ritratto di Fernando Mangone è un tributo tangibile alla sua eredità duratura.