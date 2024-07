Da luglio a settembre

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta n.159 dell’11.7.2024 ha disposto per l’istituzione della ZTL su Via d’Afflitto – Via Tribunali, fino a nuove e diverse determinazioni, nel periodo dal 14 luglio al 1° settembre 2024, con i seguenti orari:

dal lunedì al sabato

ore 11,00-13,00 e 18,00-03,00

domenica

ore 9,00 – 13,00 e 18,00 – 03,00