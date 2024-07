Località Cesine, presso la casa circondariale, Clinica Villa Ester e Centro Dyalisis

L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, a causa della rottura di una condotta adduttrice nel territorio di Castelvetere sul Calore, l’erogazione idrica è sospesa anche nella città di Avellino, per la precisione in località Cesine, nella casa circondariale, nella clinica Villa Ester, nel centro Dyalisis. Sono in corso dei lavori e, quindi, potrebbero verificarsi disfunzioni nella giornata di oggi durante la durata degli interventi di riparazione in atto, la cui riparazione è prevista nel tardo pomeriggio. Nella giornata di domani sarà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle 22 alle 6, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.