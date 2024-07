Emergenza connessa agli incendi boschivi

Nella giornata del 10 luglio u.s. il Prefetto, dott. Carlo Torlontano, facendo seguito alla precedente riunione relativa alla governance dell’emergenza connessa agli incendi boschivi nel periodo di massima suscettività degli stessi, ha convocato un incontro con i Sindaci dei Comuni i cui territori, statisticamente, registrano una maggiore recrudescenza del citato fenomeno, al fine di delineare strategie condivise di intervento per la stagione AIB 2024.

Hanno partecipato i Comuni di Bonea, Bucciano, Cusano Mutri, Foglianise, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Montesarchio, Pietraroja, Sant’Agata de’ Goti, San Lorenzello, Solopaca, Vitulano, con una rappresentanza di personale della Polizia Locale, la Regione Campania – Genio Civile di Benevento – e l’Arma dei Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestale.

È stata unanimemente condivisa l’esigenza di un approccio congiunto tra le componenti a vario titolo impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi, con particolare riferimento alla fase di prevenzione.

In tal senso, tutte le Amministrazioni Locali intervenute hanno rappresentato di aver adottato l’ordinanza di prevenzione del rischio incendi boschivi, di aver provveduto all’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco nonché alla ricognizione delle fonti di approvvigionamento idrico nel territorio.

Nondimeno, gli Enti Locali, che hanno mostrato una particolare sensibilità sulla tematica dell’antincendio boschivo, sono stati invitati ad implementare le attività di monitoraggio del territorio anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, che, allo stato, sono in numero ancora troppo esiguo rispetto alla media regionale.

In tale ambito, la Regione ha fornito utili indicazioni per la costituzione e la formazione delle associazioni di volontariato di protezione civile, che possono rappresentare una risposta concreta alle ataviche criticità connesse all’esiguità di risorse umane nei corpi e comandi di Polizia Locale dei Comuni.

Il Prefetto ha formulato un sentito ringraziamento ai rappresentanti degli Enti Locali intervenuti, tra cui anche alcuni sindaci neoeletti, per la preziosa attività svolta sul territorio e la sensibilità mostrata sui temi della protezione civile, in generale, e dell’antincendio boschivo, in particolare, auspicando una ulteriore crescita dei territori nella lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.