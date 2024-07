Enzo Avitabile in concerto il 13 Luglio

Quello tra fichi e vino è un abbinamento da manuale che, anno dopo anno, ha continuato a portare centinaia di persone a San Mango sul Calore. E’ qui che nella prima decade di luglio, si tiene la ormai trentennale ‘Festa dei Fichi’.

“Si tratta di una delle nostre più belle tradizioni – afferma Boccuzzi -, un evento che ha contribuito a valorizzare i nostri prodotti tipici di eccellenza e a far conoscere altrove il nostro piccolo borgo. I fichi di San Mango hanno caratteristiche uniche che li rendono particolarmente godibili grazie all’abbinamento con i nostri vini e con altre prelibatezze prodotte localmente. La Festa dei Fichi, tuttavia, non è solo cibo, ma anche divertimento e cultura. Ogni sera, la piazza principale di San Mango si animerà con spettacoli di musica dal vivo e danze tradizionali. Gli artisti e le bande folkloristiche contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.”

L’edizione 2024 della Festa dei fichi si terrà il 13 e il 14 luglio nella piazza principale di San Mango, piazza del Santuario. Si parte il 13 luglio alle 19.30 con una degustazione di fichi e aglianico serviti nei vari stand che saranno allestiti nel borgo irpino. Alle 21.00 concerto di Enzo Avitabile con i Bottari la Black tarantella Band. Il 14 luglio si ripete la degustazione di fichi e aglianico; alle 20.30 live con Ascarime.

“Quest’anno, la Festa dei Fichi promette un programma ancora più ricco e variegato – osserva il Primo Cittadino -. Le due giornate saranno caratterizzate non solo da eventi gastronomici, ma anche da spettacoli musicali e attività per tutte le età. Gli amanti della buona cucina potranno deliziarsi con le degustazioni di fichi freschi, dolci tradizionali a base di fichi e piatti innovativi creati da chef locali. Non mancheranno le esposizioni di prodotti tipici e artigianali, dove – chiude Boccuzzi – i visitatori potranno scoprire e acquistare le eccellenze del nostro territorio.”