Il 12 luglio, il nuovo organismo eleggerà al suo interno presidente e vicepresidente

Stefano Gallizzi, Giuseppe Gandolfo, Roberto Ginex, Massimo Marciano, Mattia Motta. Sono i cinque componenti del Consiglio di amministrazione dell’Inpgi, l’istituto di previdenza dei giornalisti lavoratori autonomi, eletti nel corso dell’Assemblea dei delegati riunita a Roma mercoledì 3 luglio 2024.

I 52 delegati provenienti da tutta Italia si sono ritrovati per la prima volta nella sede dell’Ente, in via Nizza, dopo il voto del 27-31 maggio, il primo dopo il trasferimento all’Inps – il 1° luglio 2022 – della funzione previdenziale in precedenza svolta anche per i lavoratori dipendenti dall’Istituto ‘Giovanni Amendola’. Durante la riunione si è votato anche per eleggere la coordinatrice del Consiglio di indirizzo generale, carica andata alla collega Patrizia Pennella.

Ai sensi dello Statuto, compongono il Consiglio di indirizzo generale tutti i delegati all’Assemblea ad eccezione dei cinque componenti del Comitato di amministrazione. Il Cda rimarrà in carica quattro anni. Alla prima riunione, il 12 luglio, il nuovo organismo sarà chiamato a eleggere al suo interno presidente e vicepresidente.