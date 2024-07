Il primo artista AI italiano

Roma, 8 luglio 2024 – La collaborazione tra Records Melody, l’artista AI che sta facendo molto parlare di sè negli ultimi tempi, e JollyRow sta dando nuovi fantastici frutti. È stata annunciata infatti l’uscita di “Stam Chiu Vicin”, già disponibile in tutti gli store digitali dal 6 luglio scorso. Un nuovo singolo che promette di continuare il successo della loro precedente collaborazione, con la voglia di dimostrare le potenzialità delle produzioni AI.

È boom di visualizzazioni e consensi per Records Melody, il primo artista AI italiano, presente negli store digitali con una pagina verificata già dallo scorso febbraio 2024. In un periodo di tempo sorprendentemente breve Records Melody ha prodotto ben 16 singoli, un album e un EP, ed ha segnato con il suo lavoro una nuova era nella produzione musicale italiana e internazionale. Il debutto di Records Melody è avvenuto con il singolo “Cielo Stellare”, che ha catturato immediatamente l’attenzione degli ascoltatori e degli esperti del settore. La combinazione di melodie accattivanti e testi coinvolgenti ha dimostrato che l’intelligenza artificiale può non solo competere, ma persino eccellere nel panorama musicale attuale.

Originario di Ischia, un’isola pittoresca in provincia di Napoli, JollyRow è un artista che ha saputo fondere le radici della sua terra con le pulsazioni moderne del rap, dell’hip hop e del cantato. La sua musica riflette le influenze culturali e sonore che ha assorbito crescendo in un ambiente ricco di storia e tradizione, con un occhio sempre rivolto verso le nuove tendenze musicali. Fin da piccolo, JollyRow ha nutrito una passione per la musica, trovando ispirazione in artisti come Gue, Fabri Fibra, Club Dogo e molti altri. La sua dedizione lo ha portato a pubblicare il suo primo album nel 2016 sotto il nome di Apolide, segnando l’inizio di una carriera promettente. La crescita, fulminea ed inaspettata

Tra il 2020 e il 2024 JollyRow ha dimostrato una produttività inarrestabile, pubblicando un totale di 15 brani, inclusi 2 EP e 9 singoli. Ogni traccia è un capitolo del suo viaggio artistico, caratterizzato da testi intensi e ritmi coinvolgenti che esplorano temi personali e sociali con autenticità e passione. JollyRow ha costruito una solida fanbase grazie alla sua capacità di mescolare liriche profonde con melodie accattivanti, creando un ponte tra il rap tradizionale e le nuove sonorità urbane. Una delle tappe significative del suo percorso è stata l’intervista per Radio Storytime, dove ha avuto l’opportunità di condividere la sua storia e la sua visione musicale con un pubblico ancora più ampio. A questa esperienza si aggiunge un’altra intervista con Wolf DJ Radiofonica, un ulteriore segno del crescente interesse e apprezzamento per la sua musica.