"Prima la mortalità infantile era elevata, nessun investimento affettivo o scientifico"

Roma – “Per un lungo periodo della storia i bambini non sono stati oggetto dell’attenzione del medico e nemmeno dell’attenzione sociale, perché la mortalità infantile era elevatissima e quindi sui bambini non c’era né un investimento affettivo, né un investimento scientifico. Era un’età di transizione molto rapida quando si sopravviveva”. Lo ha spiegato all’agenzia Dire la professoressa Donatella Lippi, Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica dell’Università degli Studi di Firenze, a margine del XXXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, in corso fino a domani al Palazzo degli Affari del capoluogo toscano.

“In realtà- ha proseguito Lippi, che al convegno della Sipps ha presentato la relazione dal titolo ”I bambini nella storia della medicina”- a partire dal Settecento i bambini diventano poi oggetto dello sguardo del medico, che si concentra su determinate caratteristiche, su determinati parametri, su determinati problemi. Avendo quindi attenzione nei confronti del bambino, c’è la nascita della pediatria, delle riviste e poi anche degli ospedali pediatrici”.