Presentazione del campo prova parcellare di canapa

Si terrà giovedì 11 luglio, alle ore 9:30, presso l’Azienda Agricola Paolo Mancuso di Sarno (SA) - Zona PIP – Lotto 66(punto di incontro Semiorto Sementi s.r.l.), il secondo incontro divulgativo del progetto Canaseme.

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania a valere del PSR 2014/20 – Misura 16, Sottomisura 16.1.2 – “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano – Focus Area 2°”, prevede l’implementazione dell’agrotecnica della canapa industriale per la produzione di semente con elevati requisititecnologici mediante applicazione di tecnologie innovative al seme.

Interverranno il Dott. Domenico Cerrato del CREA – Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali di Caserta che presenterà il campo prova parcellare di canapa e Paolo Mancuso, titolare dell’Azienda Agricola Paolo Mancuso, che parlerà delle aspettative dell’imprenditore agricolo dal progetto Canaseme.

Al termine dell’incontro è previsto un momento di confronto ediscussione.

Il progetto Canaseme si caratterizza per la sua multidisciplinarietà: interazione di fattori agronomici sulla produzione di semente;ottimizzazione della raccolta; miglioramento della tecnologia del seme; tecniche innovative a basso impatto ambientale per migliorare la germinalità; Sanità; conservazione nel tempo.