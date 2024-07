Team atripaldese Eco Evolution bike

Sabato scorso, a Megève in alta Badia il bikers Giuseppe Calabrese del team atripaldese Eco Evolution Bike primo italiano a tagliare il traguardo sulla distanza di 140 km nella gara più dura al mondo di montain bike la MB RACE ULTRA SOMFY. Dopo aver sfiorato per poco l’impresa nel 2023, finalmente la tenace del biker è stata premiata riuscendo a realizzare questo progetto e portare a termine la competizione e mettere in bacheca la prestigiosa medaglia di FINISHER MB RACE ULTRA SOMFY e, l’unico italiano vederlo tagliare il traguardo sulla distanza di 140 km è un dislivello di 7000 metri.

Dunque, CHAPEAU a l’alfiere Giuseppe Calabrese del team Eco Evolution Bike che ha compiuto una vera impresa in questa straordinaria competizione tanto ambita dai forzati della strada.

Il team Eco Evolution bike è l’unica squadra italiana ad avere un atleta che chiude la MB Race 2024.