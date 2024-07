Da Acqua Fidia e Summonte al Campo Maggiore di Montevergine per una domenica all’insegna della natura e dell’inclusività

Si è tenuta in mattinata, presso il Circolo della Stampa, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione de “I sentieri del benessere”, iniziativa che si terrà domenica prossima, 7 luglio.

«L’evento si svolgerà in un’unica giornata – spiega Luca Maccario, presidente dell’associazione Healty APS di Summonte, promotrice dell’iniziativa – e prenderà avvio da due località diverse: Acqua Fidia e Summonte. Da queste due località si percorreranno i percorsi ambientali e, tramite sentieri CAI sia dedicati al trekking che percorribili a cavallo, poi, si raggiungerà la meta finale: Campo Maggiore di Montevergine»

Ed è proprio all’arrivo al Campo Maggiore che i partecipanti potranno svolgere alcune delle attività centrali dell’iniziativa, tra sessioni di Yoga e dimostrazioni di Shiatsu e Reiki, mantenendo una sempre primaria attenzione ai prodotti del territorio, grazie agli stand espositivi presenti.

Un evento, quello in programma il prossimo 7 luglio che tende la mano anche ai meno fortunati e a chi, a causa di disabilità, non può vivere la montagna in autonomia «Sarà possibile anche svolgere delle esperienze sensoriali tramite i “Visori del Partenio” – continua Maccario – per permettere ai disabili di vedere e vivere tutto il Parco Naturale del Partenio, ma non solo: l’Ente Parco del Partenio ci ha garantito la presenza delle KBike, una particolare sedia che permette a chi affetto da disabilità di praticare trekking, con l’ausilio di alcuni accompagnatori, in sentieri dove, altrimenti, non avrebbe potuto»

Presente alla presentazione anche il sindaco di Summonte, Ivo Capone che spiega «quest’anno l’evento si allarga al Campo Maggiore, sconfinando il territorio comunale (ndr. Summonte) con l’obiettivo di fare rete ed allargare la partecipazione il più possibile. Il nostro territorio montano rappresenta per noi una grande risorsa – continua Capone – per promuovere sani stili di vita, nonchè l’amore per la natura garantendone la maggior tutela possibile.»

L’appuntamento, quindi, è fissato per la prossima domenica, 7 luglio, presso le località del Parco Nazionale del Partenio, con l’obiettivo di riscoprire le bellezze del nostro territorio, tra inclusività e rispetto della natura.