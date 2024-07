Il compositore umbro racconta: “Ho appositamente scelto di pernottare in questo spazio per capire cosa si provasse a vivere quell’atmosfera, cosa si respirasse in quel luogo. La cosa veramente magica è stata sapere che nello stesso letto ha dormito Lucio Dalla, che nello stesso pianoforte il grande Maestro bolognese ha scritto la magica melodia di Caruso. E così, come d’incanto, ho messo le dita sul pianoforte e tutto è nato all’improvviso. Il brano è dedicato da una parte al grande cantante Enrico Caruso, e dall’altra parte al Maestro Lucio Dalla. Il nome, Ghost, è nato spontaneamente dato che la composizione risulta eterea nel tema ma, allo stesso tempo molto passionale, struggente, con un piccolo frammento dell’inciso che ricorda il celebre studio di Chopin “La caduta di Varsavia”. Il brano è comunque estremamente romantico, infatti, chi non ricorda il film Ghost? Per questo ho pensato che il termine potesse racchiudere tutte le emozioni e sensazioni che Ghost trasmette”.

Il tour GHOST di Mastrini si svilupperà in circa sessanta date e toccherà Giappone, Polonia, Spagna, Sudamerica, Stati Uniti e naturalmente l’Italia.

Da bambino Maurizio Mastrini comincia a studiare musica per poi proseguire gli studi tradizionali di pianoforte presso il conservatorio F. Morlacchi di Perugia: La sua brillante carriera musicale lo ha portato a ottenere successo non solo in Italia e in Europa ma anche oltreoceano. 13 gli album pubblicati, ma anche notevole il successo su Spotify, con oltre 43 milioni di ascolti. Mastrini ha all’attivo più di 860 concerti in circa 12 anni di carriera e numerosi brani che circolano online e in televisione, utilizzati come colonna sonora per servizi e documentari.