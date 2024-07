Fincantieri, Auriemma (Uilm Campania): “Respect for future”

Iniziativa utilissima contro violenze e discriminazioni

“Iniziativa utilissima che spero venga presa come esempio anche da altre aziende”. E’ il commento del segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma, sul progetto Respect to future approdato questa mattina nello stabilimento di Castellammare di Stabia e con cui il Gruppo Fincantieri “si impegna a riconoscere, prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza, promuovendo l’uguaglianza, il rispetto reciproco, la libertà individuale e la condanna di ogni forma di sopraffazione”.

Auriemma ha preso parte ai lavori insieme con la Rsu del sito produttivo. “Ringrazio la dirigenza di Fincantieri per l’invito e ho molto apprezzato il modo in cui quest’azienda si pone sui temi di grande attualità come la differenza di genere e il rispetto tra colleghi – ha sottolineato il sindacalista – Stamane, per volere dei vertici aziendali, tutti i dipendenti hanno sospeso il proprio lavoro per due ore prima del proprio turno. Ci sono stati interventi di relatori molto qualificati che hanno descritto in maniera scolastica quali casi di violenza si riscontrano nelle diverse situazioni della vita, dalla fabbrica a quella familiare. Un’occasione per riconoscere, prevenire e arginare qualsiasi forma di sopraffazione e sopruso attraverso l’educazione al rispetto e alle relazioni nella speranza che ci sia un tempo in cui potremmo dire ‘Respect for future’”.