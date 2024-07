La terza serata si terrà il 20 luglio, ore 20:30, a Guarda Lombardi (Av)

Il Rotary Club “S. Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto”, dopo il Passaggio delle Consegne fra il Past President, Maria Cincotti, e il Presidente a.r. 2024-2025 Rosario Maglio, organizza, come di consueto, il Goleto Festival, primo evento del nuovo anno rotariano, giunto alla sua XI edizione, in partenariato con il Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, diretto da Gabriella Della Sala e con il patrocinio del Distretto 2101 – Governatore Antonio Brando. Anche quest’anno il Rotary ha scelto per il Goleto Festival la formula itinerante, per valorizzare al massimo il territorio dell’Alta Irpinia, con il patrocinio di numerosi Enti: Regione Campania; Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco e Bisaccia; Comuni di S. Angelo dei Lombardi, Nusco, Guardia Lombardi; Citta dell’Alta Irpinia e Parco Regionale dei Monti Picentini. Inoltre, è stato stipulato, sin dallo scorso anno, un protocollo d’intesa con il Conservatorio di Avellino, per sostenere e valorizzare, anche con borse di studio, i giovani talenti, che si esibiranno insieme ai loro Maestri nelle prime tre serate. Quest’anno il programma è particolarmente ricco e variegato. La prima serata del 4 luglio si terrà nella prestigiosa cornice dell’Abbazia del Goleto di S. Angelo dei Lombardi (AV), da poco riaperta al pubblico dopo il restauro, a partire delle ore 20:30, dove si esibirà l’Orchestra del Conservatorio Cimarosa di Avellino – Laboratorio di Muscia col Cinema, composta da 100 elementi, diretta dal M. Alessandro Crosta, con la partecipazione del Coro Azzurro, diretto dalla M. Dina Camerlengo, nello spettacolo “Fratello Sole Sorella Musica”, liberamente tratto dal film “Fratello Sole, Sorella Luna” di F. Zeffirelli, concerto filmico, da un’idea del M. Alessandro Crosta. La seconda serata si terrà a Nusco (AV) in Piazza de Santis, il 15 luglio, dove, alle ore 20:30, si esibiranno otto artisti del conservatorio (Soprani, Mezzosoprano, Tenore, Baritono e Basso), accompagnati al pianoforte, per eseguire un variegato programma, che spazia da musiche sacre, arie da camera, duetti e arie d’opera, fra le più famose.

La terza serata si terrà il 20 luglio, ore 20:30, a Guarda Lombardi (AV), nello spazio antistante la Chiesa Madre, dove si esibirà l’“Ensemble a plettro” del Conservatorio D. Cimarosa, composto da 15 elementi (Maestri e studenti del conservatorio), eseguendo un ricco programma di musiche classiche e moderne. La serata conclusiva si terrà il 21 luglio a Lioni (AV), presso l’anfiteatro comunale, a partire dalle ore 20:00, con la partecipazione del noto artista Alessandro Preziosi, che ha voluto contribuire gratuitamente alla causa della raccolta fondi in favore della Fondazione Rotary e della lotta alla Polio, tema fondamentale nel piano d’azione per l’anno rotariano appena iniziato, facendo omaggio al Rotary Club “S. Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto” ed ai cittadini dell’Alta Irpinia di un originale spettacolo musicale, dal titolo: “Totò, oltre la maschera”, accompagnato alla chitarra live dal M. Daniele Bonaviri, con l’adattamento di Tommaso Mattei. Ancora una volta, il Rotary agisce per svolgere attività di promozione culturale del territorio, di inclusione sociale e di cooperazione, che si integra perfettamente con le linee guida del Rotary International e del Distretto 2101, retto dal Governatore Antonio Brando. In particolare, l’evento è finalizzato alla raccolta fondi per la lotta alla Polio ed è stato programmato in partenership con importanti Enti ed Istituzioni locali, che il Rotary intende coinvolgere in modo sempre più rilevante nelle iniziative dirette a realizzare cambiamenti positivi e duraturi, da promuovere nelle comunità vicine e lontane, con il fine ultimo di migliorare la vita delle persone.