L’Accademia Auge, in collaborazione con A.N.C.O.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari), lancia un corso di alta formazione che offre la qualifica professionale riconosciuta a livello europeo EQFS in “Tecnico Esperto Fiscale Consulente Tributario”. Questo corso rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera specializzarsi nel campo della consulenza fiscale e tributaria, un settore sempre più rilevante nel panorama economico attuale.