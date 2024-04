Ultimi giorni per iscriversi, scadenza il 10 maggio

Sono diventate ormai un appuntamento fisso le preselezioni a Napoli per il concorso biennale per ragazzi e ragazze fino ai 16 anni organizzato da Steinway & Sons, grazie al quale la casa produttrice di pianoforti più prestigiosa al mondo desidera trovare e promuovere giovani talenti in tutta Europa.

Le preselezioni a Napoli si svolgeranno nella nostra storica sede di Piazza Carità 6, sabato 25 Maggio 2024.

La giuria sarà formata dai seguenti Maestri:

Orazio Maione (Presidente)

Dario Candela

Francesco Mariani

Per partecipare compila il modulo d’iscrizione che trovi al link sotto e invialo entro il 10 Maggio 2024, insieme ad un video in cui esegui entrambi i brani proposti, all’indirizzo info@albertonapolitano.com, o vieni a consegnarlo nel nostro store a Piazza Carità 6 (1° piano), Napoli.

Il costo d’iscrizione è di € 50 e va corrisposto dopo la chiusura delle iscrizioni.

Per l’invio del video in caso di grandi dimensioni consigliamo di utilizzare il sito www.wetransfer.com.

Per scaricare il regolamento del concorso e il modulo d’iscrizione clicca QUI

Non sai dove realizzare il tuo video? Vieni da noi ed avrai a disposizione una sala con pianoforte a coda per esprimere al meglio le tue capacità.