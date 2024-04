"Per amore della legalità e della giustizia"

Sabato 27 aprile 2024 Buccino ha assistito a un momento solenne e significativo: la nomina di Dario Vassallo a “Cavaliere Templare” da parte del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari. Questo riconoscimento è stato conferito in virtù dei suoi meriti e delle sue innumerevoli azioni fatte dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore a favore della comunità, improntate ai valori della sostenibilità, della legalità e della valorizzazione del territorio. Inserito nel registro storico dei Cavalieri, Dario Vassallo si unisce alla prestigiosa famiglia del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari, dimostrando con i fatti il suo sincero spirito di servizio e la sua dedizione alla causa del benessere sociale. Questo riconoscimento è un segno tangibile dell’impegno costante di Dario Vassallo per la sua comunità, e rappresenta un incoraggiamento a proseguire lungo il sentiero tracciato da coloro che hanno dedicato la loro vita al servizio degli altri.

“È con grande umiltà e gratitudine che accetto questa prestigiosa nomina a ‘Cavaliere Templare’ da parte del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari per amore della legalità e della giustizia. Questo riconoscimento è un tributo non solo ai miei sforzi personali, ma anche al lavoro instancabile della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore e alla visione di mio fratello Angelo Vassallo. La nostra missione è sempre stata quella di servire la comunità con integrità, dedizione e compassione, e questo onore rafforza il nostro impegno nel continuare a lavorare per il bene comune. Ringrazio il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari per questa distinzione e prometto di continuare a essere un custode dei valori di sostenibilità, legalità e inclusione che sono al centro della nostra azione. Con umiltà e determinazione, mi impegno a essere un ambasciatore di pace e progresso per la nostra amata comunità”. A dirlo è Dario Vassallo Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.