Sempre al servizio del cittadino e del rispetto della legalità

Il M.I.D., guidato da Giovanni Esposito, saluta commosso il Sig. Prefetto di Avellino Paola Spena che cessa il suo incarico per un nuovo incarico assegnatole dal Sig. Ministro dell’Interno Piantedosi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Voglio esprimerle – scrive Esposito – la grande stima, l’infinito affetto e l’immensa gratitudine che nutro e nutrirò per sempre nei suoi riguardi, per la sua profonda umanità.

La ringrazio per il sostegno offerto al territorio, in particolar modo al M.I.D. e con vero spirito di servizio, nel segno del suo profondo legame e attaccamento al nostro territorio.

Grazie a lei ho avuto la possibilità di poter portare diverse volte al tavolo prefettizio la voce di chi in questa provincia non aveva voce, per i loro diritti purtroppo spesso negati.

Ribadisco come “il mio impegno come Coordinatore Regionale Campania M.I.D. proseguirà ancor di più sulla base del suo insegnamento, nell’ottica della lotta alla tutela e riconoscimento dei diritti delle persone con diversa abilità, perché siano garantiti loro i diritti che spettano loro”