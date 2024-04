Giovane star internazionale del pianoforte

Sabato 27 Aprile alle ore 20.00, all’Auditorium Sant‘Agostino di Benevento, Leonora Armellini, giovane star internazionale del pianoforte, sarà protagonista solista nel concerto in Mi minore di Chopin per pianoforte e orchestra affiancata dall’Orchestra del Conservatorio “N. Sala” di Benevento diretta da Maurizio Petrolo, per un concerto dedicato appunto a F. Chopin e W. A. Mozart.

L’evento fa parte della Stagione Concertistica 2023/2024, diretta artisticamente da Filippo Zigante e Marcella Parziale, con Aglaia McClintock alla consulenza scientifica, proposta da Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di Benevento. Da quest’anno anche Banco Bpm affianca l’Accademia di Santa Sofia. Sostenere la cultura e promuovere la sua diffusione sui territori, anche attraverso iniziative musicali, rappresenta per la Banca un impegno concreto a favore delle comunità.

Leonora Armellini è una delle più interessanti pianiste della scena mondiale. È stata una giovanissima vincitrice del “Premio Janina Nawrocka” al Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia (2010), esito che è stato brillantemente confermato nell’edizione del 2021, con un Quinto Premio che ne fa la prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale. Tiene regolarmente concerti come solista e camerista per festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero (Carnegie Hall di New York, Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Salle Cortot di Parigi, Filarmonica di Varsavia, Teatro La Fenice di Venezia, Progetto Martha Argerich a Lugano, e in tutta Europa, Cina, Corea del Sud, Giappone, …), ed è stata affiancata da numerose orchestre fra cui la Filarmonica di Varsavia, l’Orchestra di Padova e del Veneto, I Solisti Veneti, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra Nazionale Ucraina, la Sinfonia Varsovia, Orchestra Sinfonica della Filarmonica di Lodz (Polonia).

Il consueto preludio al concerto sarà curato da Salvatore Palladino, Presidente dell’Accademia di Santa Sofia, con un intervento intitolato “L’onorevole cattività beneventana di Leone IX”.

Ricordiamo che i biglietti per il concerto sono disponibili online su https://www.clappit.com/biglietti…/showProductList.html o fisicamente presso la Libreria Ubik LiberiTutti, tel. 0824 1772484, Via Lungosabato Riccardo Bacchelli, 5, Benevento.

È possibile anche acquistarli direttamente in teatro, la sera dell’evento.