Mercoledì, 15 maggio 2024, ore 11.30, all'Associazione stampa estera, Palazzo Grazioli

Sarà presentata mercoledì 15 maggio, alle ore 11.30 in sala conferenze dell’Associazione della Stampa Estera a Roma, la programmazione degli eventi 2024 del Pizza Village. Gli organizzatori, Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, illustreranno la manifestazione che avrà luogo a Napoli dal 14 al 23 giugno, a Milano dal 5 all’8 settembre e, poi, all’estero a Londra dal 19 al 22 settembre.

Alla presenza del Ministro al Turismo, Daniela Santanchè, saranno presentati i contenuti del programma 2024 che vedrà, impegnati complessivamente centinaia di pizzaioli napoletani, ma anche lo svolgimento del XXI Campionato Mondiale del Pizzaiolo – Trofeo Caputo, nonché numerosi appuntamenti di approfondimento sui temi della cucina italiana, del made in Italy, della promozione turistica attraverso la pizza, ambasciatrice della gastronomia italiana nel mondo, ma anche dell’economia del settore, che fattura oltre 40 miliardi di euro annui.

L’appuntamento 2024, sempre più votato all’accoglienza di turisti internazionali, a Napoli e Milano, con la title sponsorship Coca-Cola, aprirà il ciclo di un tour che vedrà il Pizza Village, per la prima volta protagonista in una grande capitale Europea: Londra.

In occasione della conferenza stampa verranno illustrate le nuove partnership, le date ufficiali degli eventi open air, che si svolgeranno a Napoli nell’area all’aperto della Mostra d’Oltremare, a Milano al City Life e nella capitale UK on the river di fronte al London Eye. Inoltre, durante l’incontro verrà rendicontata la road map di promozione del Pizza Village che ha coinvolto i maggiori Paesi della Comunità Europea, promuovendo la kermesse e l’immagine turistica italiana.