Europee – Alleanza Verdi e Sinistra: presentata all’elettorato la lista per le prossime europee

Alessandra Mariano si introduce «Qui perché non accetto le ingiustizie»

Nata a Bonito, laureata in Scienze Politiche e convinta attivista del movimento LGBTQ+, Alessandra Mariano, nuova candidata della lista Verdi – Si al fianco del capolista Mimmo Lucano per le prossime elezioni europee.

per la Circoscrizione Sud, è stata presentata oggi pomeriggio, alle 17.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino. Da sempre impegnata su temi sociali di forte rilievo: dall’inclusione alla difesa dei diritti civili e delle pari opportunità, era già stata annunciata come candidata sui profili social della lista che si augura possa rappresentare «una scelta di riscatto e di innovazione anche per l’Irpinia».

«Ci accusano di fare una lista di figurine, e lo dicono come fosse una brutta cosa – afferma l’Onorevole Franco Mari, presente anch’egli al Circolo della Stampa – ma noi non candidiamo nomi di apparato o di ceto, noi candidiamo simboli, lotte e personalità. È il caso di Mimmo Lucano come capolista, di Ilaria Salis in Piemonte, ed è questo anche il caso della nostra candidata di Avellino». E se in passato, questa strategia può aver causato qualche passo falso, come nel caso di Aboubakar Soumahoro, l’onorevole Mari si dice fiducioso nel desiderio di mantenere coerenti le scelte dei candidati con la filosofia dell’Alleanza «È lo slogan della nostra campagna elettorale: osare. – ha sottolineato – Lo sappiamo, è un rischio, possono uscire delle sorprese, ma è un rischio che accettiamo e che riteniamo necessario se vogliamo produrre vero cambiamento e vera innovazione.»

Presente alla conferenza stampa anche Roberto Montefusco, segretario provinciale di Sinistra Italiana, che ha così commentato, a margine dell’incontro, la candidatura della Mariano «Alessandra è stata una militante, viene dall’associazionismo Lgbt e sportivo. Rappresenta al meglio gli obiettivi e i valori che la nostra lista vuole manifestare». «È una compagna che ha passione e idee da portare avanti. – ha poi continuato Montefusco - Non è un nome dell’apparato che ha interessi oscuri da tutelare.»

«Sono qui perché non accetto le ingiustizie. – ha poi esordito, presentandosi, Alessandra Mariano – Lotto contro le ingiustizie fin da bambina, quando mi prendevano in giro perché mi piaceva giocare a calcio». Maggiore attenzione verso i giovani e i pericoli che corrono, la lotta al cyberbullismo, prevenzione dei femminicidi e politiche più adeguate all’emigrazione e l’accoglienza. Solo alcuni dei temi che si pongono alla base del programma della lista Alleanza Verdi Sinistra e della candidatura dell’irpina che pone infine l’accento su quella che rappresenta una battaglia che meglio potrà affrontare in caso di elezione, direttamente da Bruxelles: «Vogliamo un’Europa che investe in armamenti o che costruisca la pace?».