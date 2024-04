Domenica 21 Aprile tre autori protagonisti

Avellino – Il Terebinto Edizioni è lieto di annunciare l’undicesima puntata del Caffè Letterario Riscontri d’Autore, la rassegna avellinese che si è affermata tra i più prestigiosi incontri culturali della provincia irpina, offrendo uno spazio di dialogo e confronto tra autori e appassionati di letteratura, storia e filosofia. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 21 aprile, a partire dalle 18:00, presso Il Lupo Pub Bistrot, nel cuore di Avellino, e si preannuncia come una serata indimenticabile per gli amanti del libro e del pensiero critico. L’evento è parte dell’ambizioso programma culturale promosso dalla casa editrice di Ettore Barra, in collaborazione con le Associazioni “Archeoclub Avellino” e “Riscontri”, volto a rafforzare il legame tra la ricerca storica e la narrativa contemporanea attraverso il dialogo diretto con i lettori.

Gli autori di questa puntata:

- Mario Ciarimboli, “Francesco Ferrucci. Tragedia in cinque atti” (Guida editori)

- Vincenzo d’Amico, “Carlo III” di Francesco Durelli (D’Amico editore)

- Gianluca Spera, “1983″ (Colonnese)