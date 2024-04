L'anno accademico prende il via con uno straordinario evento

Lo spirito dell’innovazione e dell’eccellenza accademica si è manifestato con grande fulgore durante l’inaugurazione dell’Anno Accademico Auge 2024, che ha avuto luogo nel suggestivo scenario del Centro Congressi La Sapienza di Roma il 19 aprile 2024.. L’evento, impreziosito dalla presenza di illustri personalità accademiche e istituzionali, tra i quali il Prof. Francesco Urraro Segretario del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato e l’Ambasciatore di Haiti in Italia, S.E. Dott. Emmanuel Charles, accompagnato dal diplomatico Dott.ssa Rose Stephanie Boisrond, ha segnato un momento di significativa importanza per la comunità accademica.

Un momento di particolare rilievo è stato rappresentato dalle nomine dei Senatori Accademici Auge che hanno aggiunto ulteriore prestigio e autorevolezza alla cerimonia, con la consegna delle nomine da parte del Prof. Luca Filipponi a Senatore Accademico: Prof. Avv. Antonio Caiafa , Prof. Avv. Franco Capasso, Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi. Nomina Senatore Accademico Onoriario Prof. Avv. Donato Nitti Console Paesi Bassi. E la nomina di Presidente Onorario del segretariato sociale Generazione Attiva alla Dott.ssa Flora Scelza.

La presenza del Presidente del Senato Accademico Auge, il Dott. Cesare Cilvini, ha enfatizzato l’impegno dell’istituzione nel promuovere la qualità della ricerca e dell’istruzione, nonché nel valorizzare il merito e l’eccellenza accademica, con la nomina di Direttore del Dipartimento Scienze Economiche dell’Accademia Auge al Prof. Avv. Luca Barbuto, in presenza anche dei Presidi della Facoltà Esperto Fiscale Prof. Massimo Greco, e della Facoltà Analista Finanziario Prof. Avv. Alberico Valerio Visone. Erano presenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche il Direttore Prof. Avv. Angelo Turco, il Preside Facoltà Giurista d’impresa la Prof.ssa Avv. Francesca Pizza, il Preside della Tec. Amm.ne del Personale il Prof. Avv. Gianluca De Lucia. Per il Dipartimento di Scienze Comunicazione il Direttore Prof. Avv. Luigi Esposito, i Presidi: della Facoltà Esperto Amministrativo la Prof.ssa Giovanna Fusco, Facoltà tecnico esperto della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale il Prof. Antonio Romano e per la facoltà di Tecnico esperto in campagne comunicativo/promozionali il Prof. Maurizio Saracino.

Accanto al Dott. Cilvini, ha presenziato la Dottoressa Mariarosaria Rusciano, Tesoriere del Senato Accademico Auge, la cui competenza e dedizione hanno contribuito in modo significativo alla gestione finanziaria dell’Ateneo. La sua presenza ha sottolineato l’importanza della trasparenza e dell’efficienza nell’amministrazione delle risorse accademiche. La quale ha consegnato l’attestato di nomina a Preside della Commissione nuovi poveri al Dott. Eugenio Fiorillo e preside della Commissione Rent Managment all’Avv. Nicolina Fontana. Sono stati altresì consegnate le nomine a Docente Formatore a: Prof. Michelangelo Abbate Trovato, Prof. Avv. Franco Arbolino, Prof. Alberto Datanasio, Prof. Dott. Michele De Nitti, Prof. Dott. Piergiorgio Di Clemente, Prof. Dott. Francesco Marrone, Prof. Avv. Salvatore Rocca. In rappresentanza di Ancot Campania erano presenti il Dott. Crescenzo Muto e il Dott. Adolfo Terranova e il Prof. Massimo Greco che ha consegnato gli attestati di qualifica professionale Perito Esperto Fiscale conseguito presso Auge.

Il Rettore Prof. Avv. Giuseppe Catapano, figura di spicco e guida illuminata dell’Ateneo, ha concluso la cerimonia con un discorso carico di prospettive e visioni per il futuro dell’istituzione. La sua eloquenza e la sua profonda dedizione alla missione educativa hanno ispirato tutti i presenti, evidenziando l’importanza della ricerca, dell’innovazione e della collaborazione internazionale nel contesto accademico contemporaneo, ed ha consegnato il titolo di Ambasciatore Accademico onorario Musica-spettacolo all’attrice Anna Capasso e con investitura accademica le prime due Lauree ad Honorem al Dott. Nicola Ammaccapane e al Dott. Michele Albanese.