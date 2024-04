In Irpinia lo Stage Nazionale dal 21 al 26 Aprile

L’ A.S.D. Academy School Volley ospita, in collaborazione con la FIPAV Irpinia Sannio e con la FIPAV Nazionale, lo stage della nazionale italiana di pallavolo femminile under 16 e 17. Un programma sportivo molto intenso, con gare, allenamenti, corsi di formazione per atleti e per gli allenatori della Campania. Le attività vedono il coinvolgimento e la collaborazione diretto dello staff tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo.

L’evento, di portata nazionale, si propone di elevare la preparazione tecnica e atletica delle migliori talentuose giocatrici giovani italiane di pallavolo. Con la guida autorevole dello staff tecnico della nazionale, Prof. Marco Mencarelli e Prof. Pasquale D’Aniello, verrà realizzato un programma di sessioni di allenamento di alto livello e corsi di formazione rivolti agli atleti e agli allenatori della Regione Campania.

La manifestazione sportiva si svolgerà a Montefusco presso il palazzetto dello Sport in località Sant’Egidio, insieme al prestigioso Club Italia del Sud, dal 21 al 26 aprile.

Parteciperanno all’evento numerosi appassionati del Volley campano (sono oltre trecento le associazioni di pallavolo presenti in Campania con 40mila iscritti), con una stima di circa 500 partecipanti e saranno organizzati incontri tecnici con le istituzioni scolastiche del comprensorio, al fine di promuovere e incentivare la pratica sportiva tra gli studenti.

La manifestazione si articolerà in due fasi distintive: dal 21 al 23 aprile con la partecipazione delle talentuose atlete della selezione nazionale under 16-17, e dal 23 al 26 aprile con le giovanissime promesse del Club Italia del Sud under 15.

In aggiunta alle attività sportive è previsto un ricco programma di visite guidate ai suggestivi borghi dell’Irpinia e del Sannio, con soste presso musei, castelli, monasteri e rinomate aziende vitivinicole ed agroindustriali.

L’evento ha ottenuto l’accreditamento da parte di diverse autorevoli testate giornalistiche sportive regionali e nazionali, con una compartecipazione delle istituzioni politiche di interesse regionale.