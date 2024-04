lunedì 22 l'iniziativa del Consigliere Regionale Volpe incontra gli studenti di UNISA

Lunedì 22 aprile l’iniziativa approda al Dipartimento

di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’ateneo salernitano

«Opportunità, criticità, potenzialità: confrontandosi i giovani potranno costruire il domani» dice il Consigliere Regionale e promotore del progetto Andrea Volpe

All’orizzonte nuove tappe: Lex Start sarà anche a Battipaglia e Montecorvino Rovella