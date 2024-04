«Addio al passaparola! Promuoviamo la semplicità di connessione tra datori di lavoro e studenti che vogliono lavorare nel tempo libero»

È stata premiata, lo scorso 11 aprile, la startup campana Extrafast, che si propone come nuovo punto di riferimento per studenti e datori di lavoro con l’obiettivo di incrociare in modo semplice e veloce domande e offerte di lavoro di medio-corto periodo. Alla guida, tre giovani tra i 24 e i 27 anni: Eduardo Duraccio (CEO), Dario de Simone (Web Developer) e Nicolò Autieri (Business Developer). L’evento, tenutosi presso il Palazzo Bonocore di Palermo, si è svolto a conclusione del bootcamp imprenditoriale di sei settimane di Develhope e Amazon, nell’ambito del programma Amazon Supply Chain and Technology Incubator. Il team, risultato vincitore insieme ad altre quattro startup campane e siciliane, ha ricevuto un premio di 10.000 euro per avviare la propria attività imprenditoriale e lanciare la nuova idea di business in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

«Siamo molto soddisfatti di questa esperienza– dichiara il business developer Nicolò Autieri -. Abbiamo sempre lavorato durante gli studi e, spesso, ci siamo trovati ad essere gli intermediari tra la cerchia dei datori di lavoro delle nostre zone in cerca di personale e i nostri colleghi universitari che volevano lavorare. Quindi, abbiamo deciso di sviluppare una piattaforma che metta in connessione le due parti in modo veloce ed efficiente. A differenza delle altre piattaforme esistenti che si concentrano su tutte le tipologie di lavoro, noi ci focalizzeremo su offerte di lavoro adatte agli studenti: orari flessibili ed esperienza pregressa non necessaria. Ovviamente siamo ancora in uno stato embrionale del progetto, ma guardiamo al futuro con fiducia e determinazione. Siamo entusiasti di portare avanti la nostra missione di semplificare il processo di ricerca e offerta di lavoro fornendo soluzioni innovative e all’avanguardia per studenti e datori di lavoro».