I giovani gettano le basi per una transizione verde inclusiva

Domani a Bruxelles – nel quadro della Settimana europea dei giovani del 2024 – si terrà la conferenza conclusiva di #EUTeens4Green, volta a presentare i progetti sviluppati dai giovani per garantire che la transizione verde avvenga in modo giusto e inclusivo.

L’iniziativa di quest’anno di #EUTeens4Green ha consentito a più di 250 giovani di portare a termine 70 progetti, coinvolgendo 41 regioni appartenenti a territori interessati dalla transizione giusta, in 19 Stati membri.

I progetti riguardano, ad esempio, metodi per rendere le persone più attente all’ambiente nella vita quotidiana (Stara Zagora, Bulgaria), l’importanza di fronteggiare la “fuga di cervelli” e migliorare le possibilità di occupazione per i giovani professionisti (Trenčí, Slovacchia) e l’istituzione di spazi inclusivi per il coinvolgimento dei cittadini (Msida, Malta).

Nel corso dell’evento di domani, i giovani che rappresentano i diversi progetti discuteranno attivamente di come rafforzare il coinvolgimento dei giovani nell’elaborazione delle politiche e dare loro maggiori possibilità di plasmare e guidare la transizione verde. Gli insegnamenti appresi dai 70 progetti sono inoltre sfociati in un esaustivo elenco di raccomandazioni volte a garantire che la politica di coesione, e in particolare la transizione giusta, continui a coinvolgere i giovani in futuro.

La Vicepresidente della Commissione europea per la Democrazia e la demografia Dubravka Šuica sarà presente di persona, mentre la Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira parteciperà con un videomessaggio. La conferenza potrà essere seguita online dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (CET) a questo link.

#EUTeens4Green è un’iniziativa volta a promuovere la partecipazione dei giovani alla transizione giusta verso la neutralità climatica e un’Europa più verde. Il suo obiettivo è finanziare progetti ideati da giovani che identificano nelle loro comunità le persone a rischio di esclusione dalla transizione verde.