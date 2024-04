Giovedì 18 aprile alle ore 11.30 presso la Sala Tenore della Curia Arcivescovile in Via Belvedere a Sant’Angelo dei Lombardi (Av) la conferenza stampa di presentazione a cura del consorzio impegnato sull’alta formazione. Coordina i lavori il direttore di ITV Franco Genzale. Saranno presenti le scuole e le imprese partner, il Vescovo Cascio, il Pro Rettore dell’Università di Salerno Maurizio Sibilio, la consigliera regionale Rosa D’Amelio e il Presidente della Fondazione Sistema Irpinia Gerardo Capozza, tra gli altri

Conza della Campania- L’Alta Irpinia avrà i suoi operatori professionali esperti in progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica. Il Consorzio Tekform attraverso l’attivazione del Corso IFTS- Istruzione Formazione Tecnica Superiore- investe nel potenziamento delle competenze, per rispondere alle nuove esigenze delle imprese e del mercato del lavoro, e offrire opportunità occupazionali ai giovani del posto. Con il suo percorso formativo post diploma che privilegia un modello di formazione professionale Aziendale legato al mercato del lavoro e con riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU), mira a colmare un vuoto su un segmento che manifesta importanti segnali di crescita, non solo nel territorio altirpino, ma più in generale nelle aree interne della Campania; e incoraggia indirettamente un più ampio processo di sviluppo legato soprattutto alla produzione enogastronomica e all’artigianato. In occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto, convocata per giovedì 18 aprile alle ore 11.30 presso la Sala Tenore della Curia Arcivescovile di Sant’Angelo dei Lombardi, i promotori coordinati dal direttore di Itv Franco Genzale, avranno la possibilità di descrivere il percorso formativo e l’obiettivo atteso. Con la chiusura delle iscrizioni al primo corso da 800 ore tra teoria e pratica e totalmente gratuito per gli iscritti si apre di fatto una nuova pagina legata alla costruzione di un’offerta turistica adeguata al contesto territoriale. La figura di tecnico esperto delle tipicità enogastronomiche del territorio sarà in grado di individuare, riconoscere e promuovere l’enogastronomia campana e correlare le risorse e le tradizioni del territorio con le tipicità dei prodotti. In conferenza stampa relazioneranno: Maurizio Catalano, direttore del Consorzio Tekform (capofila del progetto); Rocco Gervasio Dirigente Scolastico I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni; Angiolina Cocco, collaboratrice della Dirigente Scolastica I.I.S.S. “E. Fermi” di Vallata; Monsignor Pasquale Cascio Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi- Conza- Nusco- Bisaccia; Gennaro Iorio Direttore Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno; il Pro Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Maurizio Sibilio, Professore ordinario di Didattica generale e pedagogia speciale; la consigliera regionale con delega alle Pari Opportunità della Campania Rosa D’Amelio e il Presidente della Fondazione Sistema Irpinia Gerardo Capozza. Tekform conferma il radicamento in Alta Irpinia. Il corso IFTS si svolgerà nelle aule dell’Awelco nell’area industriale di Conza della Campania. Il presidente del Consorzio Francesco Mancini sottolinea il grande interesse per il territorio e una importante rosa di attività che sono state condotte negli anni. “Questo corso insieme alle scuole del territorio di Vallata e Lioni, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Salerno, ambisce a diventare la punta di diamante delle nostre attività. Tekform ha avuto la capacità di leggere il territorio e ritiene fondamentale agire per formare figure professionali adeguate ad una giusta valorizzazione. E’ arrivato il momento di investire sul turismo enogastronomico, che può garantire una importate espansione a questo territorio e costruire nuove economie” anticipa il presidente. “In conferenza stampa saranno illustrati i dettagli del corso e i moduli didattici, ma anche i Crediti formativi riconosciuti dall’Università e le opportunità di lavoro offerte dalla qualifica professionale che abbiamo messo in campo” conclude. I PARTNER DI RETE I partner coinvolti che saranno presenti in conferenza stampa: Cooperativa Sociale Il Germoglio, Azienza Agricola Malerba Castagne, Davia spa, GB Agricola, Az. Agricola Serro Croce, Sertura Vini di Irpinia, Antica Maccheroneria, Azienda Cuor di Grano. CHI E’ TEKFORM Il Consorzio Tekform svolge attività formative su diversi livelli in diversi ambiti e con un forte pluralismo metodologico, sfruttando la propria organizzazione e la propria struttura, frutto della sintesi sinergica e funzionale delle consolidate ed eterogenee competenze dei propri consorziati e dei propri partners. Tekform gestisce percorsi formativi – comunitari, pubblici e privati – e di aggiornamento, qualifica e riqualifica professionale.