Il presidente Siricio: “La sua elezione sarebbe per noi motivo di grande orgoglio”

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UGDCEC) di Avellino, riunitasi in assemblea il 26 marzo scorso, ha espresso il proprio sostegno in modo compatto e risoluto in favore del candidato Stefano Avitabile per le elezioni dei membri dell’Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti 2024-2028, in programma il prossimo 23 maggio 2024.

Il presidente dell’UGDCEC di Avellino, Fabio Siricio, ha dichiarato: “Stefano Avitabile ha dimostrato un profondo impegno per l’Unione. Ha già ricoperto la carica di presidente dell’UGDCEC e attualmente è Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino. Durante l’assemblea ha presentato chiaramente i suoi obiettivi e la sua determinazione nel rappresentare l’UGDCEC presso la Cassa. La sua elezione sarebbe motivo di grande orgoglio per noi, poiché significherebbe avere una nostra rappresentanza in questa importante istituzione, così come avvenuto precedentemente con il Consiglio dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino. Siamo pertanto estremamente soddisfatti di supportarlo in questa nuova esperienza, con l’auspicio che altri rappresentanti dell’Unione possano seguire il suo esempio in futuro“.

L’UGDCEC di Avellino ha inoltre partecipato attivamente al Congresso Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti, tenutosi l’11 e 12 aprile a Caserta. Durante il congresso è stato organizzato un incontro con il Consiglio di Amministrazione ed i delegati campani della Cassa di Previdenza.