Avellino, il Presidente Anief Pacifico in visita alla Cisal

Poi incontro con gli iscritti in vista delle elezioni CSPI del 7 maggio

Avellino - Il 7 maggio nel mondo della scuola si vota per le elezioni CSPI 2024. Questa mattina ad Avellino il Presidente Anief, Marcello Pacifico, ha visitato la sede della Cisal irpina accolto dal coordinatore provinciale Massimo Picone e dai delegati Anief, rappresentati da Angelo Di Palma. Subito dopo incontro con gli iscritti presso l’Istituto “De Sanctis”.

L’Anief ha candidati per la secondaria di primo grado, per l’infanzia, la primaria, la secondaria di secondo grado, ata e per la lingua slovena. Tanti gli obiettivi già raggiunti dall’ANIEF nel corso degli ultimi anni anche nel corso della 19° legislatura ed ai tavoli contrattuali (in Aran). Il sindacato ha posto il focus anche sull’ipotesi di Ccnl 2019/2021 del 14 luglio 2023 e sul Decreto legge 69/2023.