"Felicissima di far parte di questa associazione"

In data 15.04.2024 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale APS ” Resto in Irpinia “ per discutere sulla nomina di un nuovo segretario, ed all’unanimità il Consiglio ha nominato Simona De Stefano. Le sue prime parole, sono felicissima di far parte di questa associazione ” resto in irpinia”, piace dare un contributo e valorizzare la nostra bellissima irpinia, ringrazio tutto il Consiglio Direttivo per la fiducia, conclude Simona De Stefano.