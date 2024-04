L'evento sportivo durerà fino al 17 Aprile

Il Foro europeo dello sport 2024 inizierà domani a Liegi (Belgio). Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, aprirà l’evento insieme a Pierre-Yves Jeholet, Ministro presidente della federazione Vallonia-Bruxelles, e al deputato del Parlamento europeo Tomasz Frankowski, Copresidente del gruppo Sport del Parlamento europeo.

Il Foro europeo dello sport, che durerà fino al 17 aprile, è l’evento sportivo faro della Commissione che sostiene il dialogo continuo con la comunità sportiva europea e internazionale. Riunisce organizzazioni sportive e rappresentanti delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri con l’obiettivo di condividere e definire le politiche sportive attuali e future.

A 100 giorni esatti dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi del 2024, il Foro di quest’anno esaminerà gli effetti dei grandi eventi sportivi in termini di promozione dei valori comuni dell’UE e olimpici e si concentrerà su alcune delle questioni più attuali nel settore dello sport, tra cui l’integrità, la sostenibilità e la parità di genere. Il Foro offrirà inoltre l’occasione per discutere del futuro delle politiche sportive, come le nuove prospettive per il calcio europeo, le sfide per lo sport nell’era digitale e lo sport lungo tutto l’arco della vita. Nove finalisti hanno partecipato alle tre categorie dei #BeInclusive Eu Sport Awards: Abbattere le barriere, Promuovere l’uguaglianza di genere, e Sport per la pace. Durante il Foro, la Commissaria Ivanova annuncerà i vincitori di questi premi, a riconoscimento di progetti importanti che promuovono l’inclusione sociale mediante il potere dello sport. L’evento può essere seguito in diretta streaming.