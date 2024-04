Carife (AV) – Truffa aggravata

I Carabinieri arrestano un 36enne

Carife – I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia hanno tratto in arresto un 36enne di origini straniere, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla competente Autorità Giudiziaria per truffa aggravata, commessa nel 2019 mediante un social network e concernente la vendita di biglietti per un concerto di un noto cantautore italiano.

Il provvedimento scaturisce a seguito di rigetto dell’istanza di concessione di misure alternative presentata dal condannato.

Nel pomeriggio di ieri, l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Ariano Irpino, dovendo espiare 6 mesi di reclusione.