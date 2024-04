Condannata banca di credito cooperativa Campania

Ebbene tutti ricorderanno la vicenda dei BOND GRECI il cui acquisto (POCO PRIMA DEL DEFAULT) causò danni economici a migliaia di risparmiatori, ebbene la sentenza DEL 13/03/24 del Tribunale di Salerno nella persona del Giudice dott. Taraschi è di fondamentale importanza soprattutto per coloro che ancora devono essere rimborsati. Circa dieci anni or sono un cittadino che aveva visto volatilizzarsi la gran parte dei propri risparmi si rivolse all'Avv. Matteo Marchetti dell'ufficio legale della sede regione Campania della Nostra associazione il quale dichiara "…..tra rinvii, covid ed altro ci sono voluti dieci anni ma la soddisfazione è tanta oltre che per l'assistito anche per tanti altri soggetti che hanno visto depauperarsi il loro risparmio, Il Giudice ha accolto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ha dichiarato la risoluzione, per inadempimento della banca convenuta agli obblighi informativi di cui al d.lgs. n. 58/98 ed al reg. Consob n. 16190 del 29/10/07, dell'ordine di acquisto dei bond greci" Continua poi l'avv. Marchetti " dalla sentenza emerge chiaramente che nell'ambito dell'investimento in titoli, la banca assume con il cliente non solo l'obbligazione di custodia e deposito dei titoli, ma anche quella di "consulenza di base". Vi è un dovere della stessa di non rendersi "spettatore passivo" delle scelte, eventualmente errate, dell'investitore, ma di consigliarlo e, se del caso, dissuaderlo dall'acquisto e, successivamente, nel caso di repentino rialzo della rischiosità dell'investimento, consigliarlo per il celere disinvestimento al fine anche di evitare la perdita del capitale investito. L'omessa, tempestiva, comunicazione agli attori dell'intervenuto "downgrade" dei titoli costituisce grave inadempimento della convenuta, avendo privato gli investitori della facoltà di decidere consapevolmente se mantenere le obbligazioni greche nel proprio portafoglio, per la loro maggiore redditività, nonostante il rating nel frattempo raggiunto dai titoli greci".