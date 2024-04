“È fondamentale che, soprattutto i giovani, comprendano l'importanza della prevenzione e adottino stili di vita sani”

Parte col piede giusto la prima giornata di prevenzione e nutrizione organizzata dal Laboratorio San Modestino di Avellino presso la piscina comunale di Mercogliano, che si è tenuta ieri pomeriggio dalle 15 alle 19. L’evento, realizzato in collaborazione con la nutrizionista Giulia Colucci, ha visto la partecipazione di ben 16 ragazzi che si sono sottoposti a screening gratuiti.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il Laboratorio San Modestino e l’ASD Mercurio Sporting CLUB di Mercogliano, di cui è sponsor per la stagione sportiva 2023/ 2024 rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di promozione della prevenzione che da tempo il laboratorio porta avanti sul territorio. Come sottolinea la dottoressa Rosaria Giulivo, responsabile del Laboratorio San Modestino di Avellino: “È fondamentale che, soprattutto i giovani, comprendano l’importanza della prevenzione e adottino stili di vita sani. Per questo motivo, ci impegniamo ad organizzare regolarmente campagne di sensibilizzazione che favoriscano la corretta informazione“.

La giornata di ieri è stata l’occasione per offrire ai ragazzi un preziosa per conoscere meglio il proprio corpo e ricevere consigli personalizzati su alimentazione e stili di vita. La dottoressa Colucci, con la sua professionalità e competenza, ha saputo guidare i ragazzi in un percorso di educazione alimentare, fornendo loro indicazioni a tutela della salute. L’impegno del Laboratorio San Modestino a favore della prevenzione si inserisce in un quadro più ampio che vede lo sport come elemento fondamentale per il benessere psicofisico. La collaborazione con l’ASD Mercurio Sporting CLUB di Mercogliano mira proprio a coniugare sport e salute.

L’evento di ieri si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti. I ragazzi hanno apprezzato l’opportunità di ricevere informazioni utili e di confrontarsi con professionisti esperti. Il successo di questa iniziativa conferma la validità del modello di prevenzione portato avanti dal Laboratorio San Modestino, che si basa sulla collaborazione con le realtà del territorio e sulla promozione di stili di vita sani e consapevoli.