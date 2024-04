L'evento si terrà domenica 21 aprile ed è un'occasione perfetta per evadere per un giorno dalle città

Torna a Santa Paolina "La Giornata della Terra", giunta alla seconda edizione in seguito al grande successo dello scorso anno.

La manifestazione, organizzata dalla Cooperativa FuEco in collaborazione con il comune di Santa Paolina, la Pro Loco, il consorzio Sale della Terra, la rete dei Piccoli Comuni del Welcome ed il CAI di Avellino, prevede una giornata all’insegna del divertimento per tutte le età e della scoperta di uno scenario naturale incantevole, senza trascurare spunti di riflessione su quello che è il tema dell’Earth Day 2024, ovvero “pianeta vs. Plastica”.

Si parte alle 9.30 con il raduno dei partecipanti presso l’anfiteatro comunale in via Cerro. Seguirà partenza per l’escursione naturalistica guidata, alla scoperta del monte San Felice (681 metri), percorso intervallato da una sosta con colazione contadina nei pressi della caratteristica “baracca di Carluccio”. Si rientra sull’anfiteatro dove, dopo alcuni interventi sul tema, avrà luogo il pranzo organizzato dalla Cooperativa con prodotti tipici locali e attenti al rispetto della natura. La giornata proseguirà con aree di divertimento ed intrattenimeuto per adulti e bambini.

La quota di partecipazione comprensiva di tutte le attività della giornata è di 25 euro. Per le famiglie sono previsti prezzi ridotti per i bambini, e c’è la possibilità di portare con sé i propri amici a 4 zampe. Per restare informati sul programma e sulle modalità di prenotazione è possibile visitare la pagina facebook della cooperativa FuEco.