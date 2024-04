L'Amministrazione comunale ha promosso 4 nuovi appuntamento con l’ormai celebre tour

Quattro nuove date di “Avellino Sotterranea” e una speciale scontistica sul portale del commercio “Compravvì”. In occasione del Maggio dei monumenti, l’Assessorato al Turismo, guidato da Laura Nargi ha rilancia l’impegno per la riscoperta del suggestivo cuore antico di Avellino e moltiplica le visite guidate.

Nello specifico, mercoledì 1 maggio, sabato 11, domenica 19 e sabato 25, l’Amministrazione comunale ha promosso 4 nuovi appuntamento con l’ormai celebre tour di due ore nelle meraviglie del centro storico. In più, sulla pagine web “www.compravvi.it/prodotto/maggio-dei-monumenti/”, sarà possibile aderire alla promo che consente l’ ingresso al prezzo scontato a soli 3 euro.

Una nuova e vantaggiosa opportunità per visitare la Avellino Sotterranea, dalla Collina della Terra alla scoperta di camminamenti, cunicoli, cripte ed ipogei. Si partirà da piazza Duomo, cuore pulsante della città vecchia, alla scoperta della Cripta romanica di via Sette Dolori e della Cripta di San Biagio. Il tour proseguirà lungo i Cunicoli longobardi che si aprono al di sotto della Torre dell’Orologio e l’Ipogeo di Casina del Principe, su corso Umberto I, per concludersi alle Grotte di Villa Amendola, in via dei Due Principati.

«– spiega l’assessore al Turismo, Laura Nargi – vogliamo che il nostro splendido centro storico, ormai riscoperto appieno dagli avellinesi ed apprezzato anche fuori città, sia raggiunto ed ammirato con i suoi monumenti da un numero sempre maggiore di visitatori. Per questo, abbiamo organizzato 4 nuove date, in cui sarà possibile immergersi nel fascino della città antica ed ammirarne tutta la bellezza».