Di seguito il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo:

“Politiche Sociali e Disabilità Esposito M.I.D.:” Nella relazione di fine mandato dell’amministrazione al capolinea nulla di fatto di concreto per i disabili”.

Dalla relazione di fine mandato dell’amministrazione comunale di Avellino ormai al capolinea nulla di fatto di concreto per le persone con disabilità, dall’adozione del piano eliminazione delle barriere architettoniche al favorire di nuove opportunità di vita e di lavoro, dal commercio accessibile agli eventi tuti e accessibili a tutti, dall’adeguamento delle pensiline in tutte le aree della città da consentire l’attesa protetta dai fenomeni atmosferici per le persone in carrozzina e la salita sui mezzi pubblici al centro per l’autismo ancora non affidato alla A.S.L. di Avellino in partenariato con l’università di Salerno e che entro natale sarebbe dovuto essere stato consegnato alla città.

”Se proviamo ad aprire il sito dell’ente comunale troviamo ancora la voce Consulta Diversamente Abili aggiornata alla data duemila tredici ovvero quando si è sciolto per l’ultima volta l’organismo a scadenza naturale dell’ex amministrazione comunale dell’era Foti.

Proseguendo resta il nodo mai sciolto della casetta di vetro sita in piazza Kennedy, la quale doveva secondo dichiarazioni essere stata affidata a una cooperativa sociale per progetti proprio lavorativi dedicati a persone con disabilità atti a favorire anche l’inclusione sociale e lavorativa secondo la legge 68/99, alla mancata nomina di un assessorato fantasma o mai esistito in questi cinque anni che potesse guidare senza altre incombenze le politiche sociali del capoluogo, all’ascensore che porta ai bagni di piazza libertà mai attivato e che poteva consentire l’accesso facile ai servizi.

”Non solo le politiche giovanili anche quelle sociali e della disabilità è il caso di dire hanno miseramente fallito in questa città, questi saranno i punti di programma dai quale eventualmente ripartire con la prossima amministrazione e con la mia candidatura in qualità anche di persona che particolarmente vive in prima persona sulla propria pelle come tante altre la disabilità e le annesse problematiche che ne derivano conclude Esposito.”