Annunciato il nuovo modello della 500e a Mirafiori

Torino, 10 aprile. Novità nella giornata odierna che ha visto Tavares a Torino: per Mirafiori il modello nuovo della 500e.

Tavares, rimarcando la centralità dell’Italia nei progetti Stellantis, e sottolineando come sia necessario traghettare l’azienda nella nuova realtà ecologica, portando il Gruppo nel futuro senza incagliarlo nel passato, cosicché anche i lavoratori possano andare avanti, ha poi annunciato investimenti di 100 milioni di euro per la nuova versione della 500 elettrica.

La novità, dunque, è la nuova 500e, che sarà più accessibile al mercato.

“Una prima mattonella è stata posta da Stellantis nel percorso, da noi tanto richiesto anche questa mattina, di chiarezza di comunicazione, con l’annuncio riservato fino all’ultimo del nuovo modello della 500elettrica. Tuttavia, per quanto riguarda le allocazioni di nuovi modelli, riteniamo che questi debbano essere di varie motorizzazioni e non solo full electric, per accompagnare il periodo di transizione senza traumi, con uno spirito che pretendiamo debba essere di responsabilità sociale, anche per i lavoratori dell’indotto, che non possono essere lasciati andare senza tutela. Mirafiori, in particolare, in questo momento è un caso emblematico dove si vive il paradigma dell’evoluzione verso l’elettrico. Aree che stanno sviluppando tecnologie all’avanguardia con prodotti di qualità, come il nuovo cambio presentato oggi, e, invece, la produzione di Maserati ferma e la 500bev che rallenta. Apprezziamo l’annuncio del nuovo modello 500e, l’attenzione è alta e il sindacato è pronto a fare la sua parte. Serve accompagnare la transizione con politiche europee e non solo nazionali.”, dichiara Sara Rinaudo, vicesegretario generale Fismic Confsal.