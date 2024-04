Napoli Racing Show, approvato il programma ufficiale

Si lavora senza sosta a via Caracciolo per l’allestimento della prima edizione del Napoli Racing Show “1° Trofeo Citta’ di Napoli – Gran Premio di Napoli”. Inaugurazione prevista alle ore 12,00 di venerdì 12 aprile 2024, per una tre giorni di eventi mozzafiato. All’ombra del Vesuvio, gli appassionati dei motori potranno rivivere l’adrenalina delle corse che manca in città da più di 60 anni, quando tra le strade di Partenope si sfidavano i campioni della Formula Uno per il Gran Premio di Posillipo. Finalmente Napoli torna ad ospitare una competizione ufficiale, sul circuito di via Caracciolo, rinominato “Arena del Lungomare”, i piloti sono pronti a contendersi la prima edizione del “Trofeo Città di Napoli – Gran Premio di Napoli”. Non solo gare, sul circuito ci saranno esibizioni di Kart, Drifting, Moto e anche cavalli, con la sfilata della nipote del celebre “Varenne”, in una sinergia tra mondi delle corse solo apparentemente distanti.

“Siamo ad un passo dal sogno – ha dichiarato Enzo Rivellini, presidente dell’A.S.D. Napoli Racing Show – Abbiamo posato il primo importantissimo mattone per far diventare Napoli la terza capitale italiana dei motori, accanto a Imola e Monza. Già in questa prima edizione abbiamo registrato un entusiasmo incredibile dalle Istituzioni, dalle aziende e associazioni di settore, dagli appassionati e dai cittadini, incassando l’appoggio del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che girerà in pista domenica 14 aprile. C’è voglia di Napoli ovunque, anche nel mondo del Motorsport, pronto a tornare in città e a non andare più via”. Ha concluso Enzo Rivellini.

Il format delle gare prevede sfide 1 contro 1. I piloti, in base alle vetture, saranno suddivisi nelle seguenti categorie: Sport Prototipi, GT 3 , GT CUP, TGR DSG. Tra i marchi più in vista sono attesi: Aston Martin, Audi, Ferrari, Lamborghini, Ligier, Porsche e Osella, con nomi di esperti campioni. Al termine delle qualificazioni, semifinali e finali, per ognuna delle categorie sarà assegnato un Trofeo oltre che un Trofeo Speciale per il vincitore assoluto. Tutte le fasi finali saranno trasmesse in streaming ed in diretta, a partire dalle ore 16,40, su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivù Sat), con continui aggiornamenti e collegamenti, per raccontare un fine settimana ad alta passione.

L’evento è stato organizzato dall’A.S.D. Napoli Racing Show con la supervisione tecnica di ACI Automobile Club d’Italia, ACI Sport e Comune di Napoli.

