Alla scoperta della Via Francigena campana, del Cammino di San Nilo e del Cammino di San Pio

La Regione Campania parteciperà sabato 13 e domenica 14 aprile a “Cammini Aperti” il più importante evento nazionale dedicato ai cammini. Si tratta di un progetto di promozione congiunta di tutte le regioni italiane in collaborazione con Ministero del Turismo ed Enit. 42 i cammini coinvolti in tutta Italia, due per ogni regione.

Nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione del cd. “ turismo lento”, una modalità di viaggio sempre più in voga che permette di assaporare appieno anche angoli meno noti del nostro territorio, la Regione Campania presenterà l’opportunità di scoprire tre itinerari unici e spettacolari: la Via Francigena campana, un cammino all’insegna di un passato importante ricco di preziose testimonianze che si snoda attraverso le province di Caserta, Avellino e Benevento; il Cammino di San Nilo, affascinante itinerario naturalistico nel Cilento Bizantino; e il Cammino di San Pio, un percorso di spiritualità fra i più intensi della Campania nei luoghi del Santo di Pietrelcina.

La Via Francigena è un lungo itinerario di carattere internazionale che ha ottenuto il riconoscimento di Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. Partendo da Canterbury , il Cammino attraversa quattro paesi: Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia.

Il “Cammino di San Nilo” è un cammino già riconosciuto dalla Regione Campania ed è attualmente iscritto nell’Atlante regionale dei Cammini avendo soddisfatto tutte le condizioni previste dalla normative vigente; in particolare: un chilometraggio minimo di 100 km di cui non più del 40% deve risultare ricoperto da asfalto , un numero minimo di tappe non inferiore a 3, la presenza di servizi di pernotto e ristoro alla fine di ogni tappa, la presenza di adeguata cartellonistica, l’esistenza di una traccia gps e di un sito web.

Di prossimo riconoscimento è, al momento e per la parte che si sviluppa all’interno del territorio campano , il “Cammino di San Pio” , cammino, peraltro, inserito nel Catalogo Nazionale dei Cammini Religiosi Italiani presso il Ministero del Turismo.

Clicca qui per leggere l’articolo informativo.