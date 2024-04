Maxi sequestro AirBnB

Un maxi sequestro di 779 milioni di euro ha interessato in questi giorni il colosso degli affitti brevi, AirBnB. Siamo a un punto cruciale per la ridefinizione della regolazione delle locazioni brevi. Serve trasparenza in un mercato ancora interessato da un altissimo grado di evasione fiscale e concorrenza sleale ai danni di alcune imprese turistiche. È importante che le aziende che operano come intermediari digitali rispondano agli stessi obblighi fiscali previsti per alberghi, affitta-camere e B&B. Per questo da tempo Meritocrazia Italia chiede maggiore rigore nei controlli, atteso l’elevatissimo numero di contratti non registrati e non dichiarati, anche con interventi mirati a garantire il pagamento della tassazione dovuta da parte di piattaforme di sharing. In generale, però, torni all’attenzione il problema del ‘caro affitti’. Per gli studenti, in particolare, si propone che le amministrazioni locali, di concerto con le Università, possano elaborare un piano a medio-lungo termine per la pianificazione e la realizzazione di nuove “case dello studente”, riqualificando e riutilizzando i molti edifici pubblici in disuso nelle grandi città, o adattando edifici di privati che si prestano alla realizzazione di alloggi per gli studenti. Venga poi effettuata un’indagine su tutto il territorio nazionale per identificare le situazioni di criticità abitativa dei vari comuni ed elaborare di concerto con le amministrazioni locali e i principali enti preposti dei ‘piani-casa’ per il recupero di edifici esistenti o la costruzione di nuovi alloggi socialida rendere disponibili con affitti calmierati.