La Vicepresidente Jourová ospita la cerimonia di firma

Domani la Vicepresidente Jourová ospiterà la cerimonia di firma del Codice di condotta per le elezioni del Parlamento europeo del 2024. Con tale firma, i partiti politici europei si impegneranno a sostenere pratiche elettorali etiche ed eque. In un contesto di crescenti preoccupazioni in merito alla protezione dell’integrità delle elezioni in Europa da minacce interne ed esterne, questo impegno dei partiti politici riveste grande importanza.

La Vicepresidente Jourová, che ha promosso l’iniziativa, ha dichiarato: “Questo accordo contribuirà a instaurare e accrescere la fiducia degli elettori nel processo elettorale. Le elezioni dovrebbero gettare le basi per il concorso di idee, non per metodi manipolativi come i deepfake. Mi congratulo con i partiti per la loro decisione di compiere un ulteriore passo avanti nel loro impegno a favore di una campagna equa.”

Il Codice di condotta fungerà da lista di controllo completa per i partiti politici, i candidati, i media e i cittadini per monitorare l’eticità dei comportamenti durante tutta la campagna elettorale. La registrazione della cerimonia di firma sarà disponibile qui e vi sarà l’opportunità di scattare fotografie. Dopo la cerimonia sarà pubblicato un comunicato stampa con ulteriori informazioni.