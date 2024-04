Lavoratori e datori di lavoro dichiarano Zaolino e Mocella, possono unire le forze per ridare dignità e rappresentanza

E’ stata firmata questa mattina presso la sede Fismic di Avellino il protocollo d’Intesa per la difesa del mondo industriale delle piccole e medie aziende e dell’artigianato della provincia di Avellino. Ettore Mocella e Giuseppe Zaolino (Confartigianato e Fismic/Confsal) scommettono sul rilancio delle micro imprese e su una collaborazione fattiva per rappresentare al meglio lavoratori e imprese sottovalutate e trascurate dalla politica. Lavoratori e datori di lavoro dichiarano Zaolino e Mocella, possono unire le forze per ridare dignità e rappresentanza ad un mondo che soffre tra l’indifferenza della politica e la burocrazia che limita la crescita e lo sviluppo delle micro imprese. Nei prossimi mesi saranno sviluppati progetti di formazione e informazione per potenziare la sicurezza e la crescita professionale. In Irpinia concludono Zaolino e Mocella, si sperimenta un progetto nuovo che potrà diventare un modello da applicare in tutta Italia.