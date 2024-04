Nasce la nuova pagine Facebook

Sceglie di puntare sulla comunicazione l’IC Aurigemma di Monteforte Irpino, guidato dalla dirigente Filomena Colella. Dall’uso dei social per far conoscere l’offerta formativa dell’Istituto nella sua completezza, alla realizzazione di un logo che restituisca appieno il senso della progettualità educativa portata avanti. Il logo della scuola che sintetizza la sua mission e la sua vision attraverso sette pittogrammi che creano il tris vincente con al centro lo studente. E sempre in ottica social,

a partire dal 6 aprile l’Istituto Comprensivo di Monteforte avrà una nuova pagina Facebook https://www.facebook.com/icaurigemma che racconterà nel dettaglio attività e iniziative promosse, accompagnando le famiglie e gli studenti nel corso dell’anno scolastico. Grafica moderna e accattivante, puntualità e rigore nel racconto dei progetti realizzati dalla comunità scolastica, trasparenza nella comunicazione e nelle informazioni relative alle attività didattiche, valorizzazione dei fiori all’occhiello dell’Istituto, le caratteristiche della nuova pagina che si propone di rispondere alle esigenze di una società in costante trasformazione, in cui la Rete e i social diventano strumento fondamentale per dialogare con le nuove generazioni. Foto brandizzate sulla pagina Facebook dell’Istituto Aurigemma che diffonderà così il logo distintivo in modo capillare.

“Ho sempre ritenuto che una delle più importanti funzioni della scuola sia quella di comunicare all’esterno tutte le attività che si realizzano all’interno del contesto scolastico – afferma la dirigente Colella – Ciò ha come finalità precipua quella di far conoscere il contesto all’utenza esterna ma anche di motivare fortemente tutti coloro che lavorano all’interno di questo contesto, in particolare i docenti, che con spirito di abnegazione rendono possibile ogni giorno il raggiungimento del successo formativo di ciascuno studente. Di qui la scelta di creare una nuova area di intervento per quanto concerne le funzioni strumentali al PTOF denominata “cura dell’immagine della scuola e rapporti con gli enti esterni” con la funzione precipua di occuparsi della comunicazione d’istituto e della gestione dei social network istituzionali, nonché di predisporre e creare un modello di comunicazione efficace e condiviso, finalizzato a rafforzare l’immagine della scuola. A tal fine, tramite regolare procedura di gara, si è proceduto a selezionare la figura di un social media manager che potesse formare in tal senso i docenti incaricati della nuova funzione strumentale. Il primo step ha condotto alla ideazione di un nuovo logo che potesse caratterizzare la scuola e la sua progettualità. La stessa apertura della nuova pagina Facebook della scuola ha richiesto diversi mesi di lavoro affinché si potesse arrivare ad acquisire tutte quelle competenze necessarie per una gestione della stessa quanto più professionale possibile. L’istituto comprensivo Aurigemma ha scelto di puntare sulla qualità della propria offerta formativa e la strategia appena descritta non è che l’ennesima dimostrazione della serietà e della professionalità che caratterizzano l’operato della scuola.”