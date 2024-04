Arrivata la fumata bianca

Tutto risolto di colpo con una firma sull’atto di vendita presso lo studio di un notaio della Capitale che chiude, di fatto, una diatriba lunga mesi che ha avuto il potere di rallentare l’idea di progettualità e di programmazione. Con la firma apposta sull’atto notarile, la Tenuta La Fortezza società Agricola acquisisce la Cantina del Taburno.

Finisce nel modo migliore per l’imprenditore sannita una diatriba lunga mesi che ha posto il freno alla volontà di far rinascere un marchio storico per l’economia sannita e non solo. Rallentamenti e bastoni tra le ruote a colpi di carte bollate che hanno avuto solo il pregio di portare più in là un’idea di valorizzazione che può rappresentare un bene assoluto

Il patron Enzo Rillo ha centrato un obiettivo che aveva messo in conto da un po’ e adesso può passare alla fase operativa. Senza perdere altro tempo, da lunedì, infatti si passa al lavoro per cercare di riportare la Cantina del Taburno ai fasti dei fine anni ’90 e inizio 2000. In agenda incontri con gli agricoltori, vero moto trainante di questo mondo e gruppo agenti per aumentare quel grado di coinvolgimento che ha come obiettivo l’unione col fine comune di ridare lustro al marchio e farlo affermare nuovamente sul territorio nazionale e non solo.

Un progetto a larga scala con un incremento della produzione di bottiglie, un innalzamento del prodotto e un restyling di una struttura potrà diventare un vero e proprio fiore all’occhiello. Il tutto, senza dimenticare che la Cantina rappresenterà un grosso indotto dal punto di vista lavorativo ed economico.