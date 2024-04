Una nuova opportunità per quattro giovani operatori di età compresa tra i 18 e i 28 anni

Grottaminarda – È stato approvato il Progetto di Servizio Civile Ambientale presentato dal Comune di Grottaminarda in regime di Convenzione con l’Agenzia Agorà.

Il progetto consentirà di selezionare quattro giovani operatori di età compresa tra i 18 e i 28 anni che potranno svolgere mansioni atte a favorire la cura e la tutela di spazi pubblici attraverso interventi di pulizia e di manutenzione.

«Sappiamo tutti quanto sia importante tenere puliti e ben curati gli spazi pubblici e quanto sia difficile farlo con un personale ridotto – Afferma il Consigliere delegato all’Ambiente ed al Servizio Civile Antonio Vitale – quindi il Servizio Civile Ambientale rappresenta un supporto che ritengo molto importante in un questa fase storica di sviluppo della nostra Città.

Questo progetto, frutto di continue consultazioni con la società Agorà, è la dimostrazione che con impegno ed idee si possono implementare fondamentali servizi di cui beneficia tutta la collettività».

«Sono orgogliosa di questa iniziativa che vedrà aggiungere risorse preziose al nostro Ente – aggiunge Franca Iacoviello, Consigliera delegata al Personale ed ai Diritti del Cittadino – Un ausilio importante per l’espletamento di attività indispensabili per la nostra Città che ogni giorno accoglie tantissime persone provenienti da tutto il comprensorio e non solo e che quindi vuole restituire un’immagine di sé sempre bella e decorosa».