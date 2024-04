Un centro commerciale on line per tutti i negozi della città

Avellino – Chiusa con successo la fase di test iniziale, è ufficialmente attivo e pienamente operativo “www.compravvi.it”. Si tratta del nuovo portale del commercio del Comune di Avellino, che ha inglobato tutti i progetti digitali realizzati precedentemente sul tema dall’Assessorato alle Attività produttive, guidato da Laura Nargi, implementandone la funzionalità e potenziando l’interazione. Uno strumento innovativo ed assolutamente gratuito, già testato con successo in occasione di “Eurochocolate”, che concretizza la seconda fase della strategia messa in campo sin dall’inizio del mandato. “Compravvì” è stato pensato e voluto per sostenere e rilanciare ulteriormente le attività commerciali del capoluogo. Anche – ma non soltanto – rispetto alla concorrenza sempre più forte dell’e-commerce.

Iscrivendosi a “Compravvì”, opportunamente supportati, i commercianti presenti sul territorio cittadino potranno mettere in vetrina i propri prodotti e proporre offerte allettanti per tutti gli avventori che visiteranno la città. Sono numerose quelle già caricate. La registrazione al portale innescherà automaticamente la fidelizzazione dell’esercente, in un progetto che mira a creare una vera e propria connessione tra i commercianti e gli avventori di Avellino.

Le apposite vetrofanie con il “Qr Code” di “Compravvì” permetteranno ulteriormente l’accesso alla web app, in una sorta di community che catapulterà l’avventore in un Centro commerciale cittadino on line. Anche l’Amministrazione comunale sarà concretamente presente su “Compravvì”, caricando promozioni commerciali legate ai propri eventi, con offerte e codici sconto dedicati, anche per popolare ulteriormente il portale e generare un maggiore traffico di utenti. Il tutto, a vantaggio dei commercianti iscritti. Un’azione amministrativa, insomma, tanto ambiziosa quanto concreta. «Dopo aver dato vita ai distretti commerciali “Le Vie del Centro” e “La via dei Caracciolo”, di cui presto raccoglieremo i frutti, stiamo concretamente investendo sul concetto del “Comprare locale”. – spiega l’assessore alle Attività produttive, Laura Nargi – Lo faremo anche attraverso una capillare campagna di informazione e comunicazione: sia off line, con numerose affissioni, che on line, ovvero sui social principali testate di informazione locale.

L’obiettivo – continua Nargi – è sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sulle opportunità di “Compravvì”. La campagna sarà impostata sul valore delle persone e sul rapporto di prossimità e fiducia che solo il commercio locale può configurare. Anche grazie all’attività di consulenza che il commerciante può svolgere con l’avventore. Ogni nostro sforzo, insomma, è volto ad enfatizzare la vocazione commerciale del capoluogo e le sue attività, storiche e recenti. Ma ora tocca ai commercianti, che hanno già aderito in tanti, e che dovranno caricare le proprie offerte sul portale, partecipando numerosi». – conclude -