Per discutere della lotta contro l'odio nella società

Domani si inaugura il panel europeo di cittadini sulla lotta contro l’odio nella società. Il panel riunirà 150 cittadini selezionati in modo casuale per esaminare le cause profonde dell’odio e come affrontarlo, con l’obiettivo di formulare raccomandazioni su come costruire ponti tra gruppi e comunità frammentati.

Il panel punterà a riflettere su possibili azioni politiche e a individuare tutti gli attori pertinenti che dovrebbero essere coinvolti a diversi livelli, compresi i responsabili politici, la società civile, il settore privato e i cittadini. Il risultato finale sarà un elenco di raccomandazioni che sosterranno in particolare i futuri lavori della Commissione europea sulla lotta contro l’incitamento all’odio e i reati generati dall’odio. Le raccomandazioni serviranno da guida per aiutare l’UE e gli Stati membri a passare dall’odio e dalla divisione alla fruizione condivisa dei valori europei sanciti dal trattato sull’Unione europea.

Questo panel europeo di cittadini fa seguito alla comunicazione dal titolo “Nessuno spazio per l’odio in un’Europa che, unita, lo ripudia”, adottata nel dicembre 2023 dalla Commissione europea e dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. La comunicazione chiede la creazione di uno spazio di dialogo paneuropeo che riunisca i cittadini di tutta l’UE.